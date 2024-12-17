Три крупных производителя повысят цены на рыбные консервы под Новый год

Рыбоперерабатывающие компании «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию с 16-18 декабря.

Как пишет газета «Коммерсантъ», «Балтийский берег» скорректирует цены на 16 позиций, увеличив их на 3-25%. На 20% подорожают паста из морепродуктов, рубленый кальмар и мидии в масле и рассоле. Филе сельди станет дороже на 10%. Кроме того, заметно вырастет стоимость рыбных наборов к пиву.

Производители объясняют рост отпускных цен увеличением расходов на сырье. В «Европроме» сообщили, что скумбрия стала дороже на 40%, а горбуша – на 30%. Как отметили в «Русском море», цены на тихоокеанское сырье поднялись в среднем на 16%, на атлантическое – на 10%.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев обратил внимание на то, что рыбные консервы пользуются повышенным спросом в предпраздничный период, поэтому в ближайшие недели не стоит ждать падения продаж этой продукции.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube