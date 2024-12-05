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Четверг, 5 декабря 2024, 16:15 мск

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Патрушев рассказал о «чуть выше обычных» ценах на красную икру в России

В России не будет нехватки красной икры, но ее стоимость вырастет из-за плохой путины. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

«У нас не очень хорошая путина была в этом году, поэтому цена будет формироваться исходя из спроса и предложения. На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно», – приводит слова Патрушева ТАСС. Однако, пообещал вице-премьер, «никакого дефицита не будет, но цена может быть чуть выше обычной».

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году почти в три раза снизилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии, за десять месяцев текущего года было произведено 10 тыс. т натуральной лососевой икры, тогда как в аналогичный период в 2023 году – 29 тыс. тонн.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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