Минфин РФ повысил минимальную стоимость крепкого алкоголя

С нового года в России ожидается очередное повышение минимальных цен на крепкий алкоголь. Как следует из приказа Минфина РФ, стоимость спиртного в зависимости от категории вырастет почти на 100 рублей.

Так, стоимость водки увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяка – с 556 до 651 рубля за 0,5 литра. Бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов подорожает с 403 до 472 рублей.

Как отмечалось в обосновании проекта приказа, решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь.

Москва, Светлана Антонова

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