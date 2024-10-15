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В России готовятся снова поднять минимальные цены на алкоголь

В России с нового года снова вырастут цены на крепкие спиртные напитки. Министерство финансов РФ подготовило проект приказа о повышении минимальных цен на алкогольные напитки отечественного производства крепостью свыше 28 градусов. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Согласно планам Минфина РФ, минимальная розничная цена 0,5 литра водки вырастет с 299 до 349 рублей, пол-литра коньяка – с 556 до 651 рублей. Бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов поднимется в стоимости с 403 до 472 рублей за 0,5 литра.

Как отмечается в обосновании проекта приказа, такое решение связано с инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и ростом акциза на алкоголь.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Минфин РФ

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