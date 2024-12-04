«Это не призыв…» Путин поручил правительству и Банку России скоординировать борьбу с инфляцией

Правительство и Центробанк РФ должны скоординированную политику в борьбе с инфляцией, которая продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!» При этом глава государства подчеркнул, что это не призыв или пожелание, а руководство к действию.

«Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, о которых я уже упоминал – у нас это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России», – сказал Путин.

«Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, руководство к действию. Да, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть», – добавил президент.

По его словам, «магистральный ответ» на инфляционные риски заключается в повышении объема предложения в экономике РФ.

Москва, Светлана Антонова

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