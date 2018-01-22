Ford отзывает в России более 15 тысяч машин из-за опасности возгорания

Официальный представитель Ford в России – ООО «Форд Соллерс холдинг» отзывает более 15 тысяч автомобилей из-за риска возгорания моторного отсека, сообщает Росстандарт. Речь идет о марках Kuga и C-Max. Отзывы подлежат 15 670 автомобилей. реализованных с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

Причина отзыва – локальный перегрев головки блока цилиндра, который может стать причиной возгорания моторного отсека.

На машинах установят датчик уровня охлаждающей жидкости и обновят программное оборудование. Таким образом, в автомобилях появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости, отметили в ведомстве. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.

В начале декабря прошлого года Ford объявил об отзыве в России более 13 тысяч фургонов Transit из-за опасного ремня безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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