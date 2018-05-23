Минтранс призвал омские власти не замораживать стройку метро

Минтранс России рекомендовал правительству Омской области отказаться от заморозки строительства метрополитена. «В целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета» следует завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию, сообщает РБК со ссылкой на в пресс-службу ведомства.

Кроме того, федеральные чиновники предложили региональным властям проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.

В министерстве также подчеркнули, что на этот объект из государственной казны были выделены все запланированные 6 млрд 100 млн рублей. Ведомство предложило области проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнёрства.

Как писал «Новый День», в начале мая правительство Омской области приняло решение о заморозке строительства метрополитена, которое началось в далеком 1992 году. «Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», – сказал заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Игорь Лукьянов.

На разработку проекта консервации всех объектов первой линии метро правительство региона выделило 80 млн рублей. Предполагается, что в результате строительную площадку в микрорайоне «Кристалл» ликвидируют, а станцию «Заречная» достроят и вместе с «Пушкинской» передадут на баланс города.

Консервация затронет и ту часть метро, что была построена на Кирова и Богдана Хмельницкого. Открытые котлованы станций засыплют, а на их месте посадят деревья. Если проект консервации разработают успешно, то в следующем году потребуется выделить из местного бюджета 400 млн рублей непосредственно на консервацию, сообщает bk55 со ссылкой на Лукьянова.

За 26 лет в Омске сдали лишь одну станцию метро – «Пушкинскую». Для жителей и гостей города открыли ее подземный переход. Первую линию омского метрополитена первоначально планировалось открыть в 2008 году. Затем сроки трижды переносили. В 2012 году выделить деньги на строительство распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев – чтобы открыть метро к 2016 году, когда отмечали 300-летие Омска.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.18

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