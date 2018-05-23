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NewDayNews.ru

Среда, 23 мая 2018, 12:22 мск

Новости Транспорт

Минтранс призвал омские власти не замораживать стройку метро

Минтранс России рекомендовал правительству Омской области отказаться от заморозки строительства метрополитена. «В целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета» следует завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию, сообщает РБК со ссылкой на в пресс-службу ведомства.

Кроме того, федеральные чиновники предложили региональным властям проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.

В министерстве также подчеркнули, что на этот объект из государственной казны были выделены все запланированные 6 млрд 100 млн рублей. Ведомство предложило области проработать механизм финансирования строительства метро с участием регионального бюджета и государственно-частного партнёрства.

Как писал «Новый День», в начале мая правительство Омской области приняло решение о заморозке строительства метрополитена, которое началось в далеком 1992 году. «Решение непростое, выстраданное. Но мы обязаны его принять. Работы на объекте прекращены, и нужно сделать так, чтобы потом не возникло проблем», – сказал заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Игорь Лукьянов.

На разработку проекта консервации всех объектов первой линии метро правительство региона выделило 80 млн рублей. Предполагается, что в результате строительную площадку в микрорайоне «Кристалл» ликвидируют, а станцию «Заречная» достроят и вместе с «Пушкинской» передадут на баланс города.

Консервация затронет и ту часть метро, что была построена на Кирова и Богдана Хмельницкого. Открытые котлованы станций засыплют, а на их месте посадят деревья. Если проект консервации разработают успешно, то в следующем году потребуется выделить из местного бюджета 400 млн рублей непосредственно на консервацию, сообщает bk55 со ссылкой на Лукьянова.

За 26 лет в Омске сдали лишь одну станцию метро – «Пушкинскую». Для жителей и гостей города открыли ее подземный переход. Первую линию омского метрополитена первоначально планировалось открыть в 2008 году. Затем сроки трижды переносили. В 2012 году выделить деньги на строительство распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев – чтобы открыть метро к 2016 году, когда отмечали 300-летие Омска.

Москва, Иван Гридин

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