Часть недостроенного метро в Омске заполнят бетоном

Правительство Омской области решило законсервировать участок недостроенного омского метро, залив его цементом. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального кабмина.

В областном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий пояснили, что участок метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором. Такой способ консервации выбрали из-за нехватки денег на его содержание. Он обойдется в 10,8 миллиона рублей. Другие недостроенные участки метро – станции «Библиотека имени Пушкина», «Заречная» и «Кристалл» – законсервируют «сухим» способом», который предполагает завершение ведущихся работ и оборудование объектов системами вентиляции, электроосвещения и водоотведения, сообщает издание «Город 55».

Проект метро в Омске появился еще в советское время. Работы начались в 1992 году. За 26 лет в Омске почти полностью построили лишь одну станцию метро – «Пушкинскую». Для жителей и гостей города открыли ее подземный переход. Первую линию омского метрополитена с четырьмя станциями первоначально планировалось открыть в 2008 году. Затем сроки трижды переносили. В 2012 году выделить деньги на строительство распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев – чтобы открыть метро к 2016 году, когда отмечали 300-летие Омска.

Год назад омское правительство решило заморозить строительство подземки из-за недостатка финансирования и банкротства застройщика – НПО «Мостовик». Всего в строительство метро было вложено 12,9 миллиарда рублей. На начало декабря 2017 года ветка была готова на 35%.

В феврале 2019 года на совещании у вице-премьера Виталия Мутко было принято решение законсервировать недостроенные станции.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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