В России резко повышены компенсации пассажирам за задержки авиарейсов

В России сегодня начали действовать поправки в Воздушный кодекс РФ, значительно повышающие размер компенсации для пассажиров за потерю багажа и задержку международных рейсов.

Согласно нововведениям, максимальная компенсация, выплачиваемая авиакомпаний за задержку рейса, увеличена до примерно 360 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 25 рублей за час задержки.

Также повышается размер компенсации за утерянный багаж. Ранее она составляла 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная выплата повышена до 90 тысяч рублей.

Кроме того, расширена возможность выбора места предъявления иска к перевозчику. Раньше это можно было сделать лишь по месту регистрации авиакомпании, однако теперь пассажир может подать иск и по своему месту жительства.

Изменения в Воздушный кодекс РФ внесены после присоединения России к Монреальской конвенции о международных авиаперевозках, участниками которой являются около 130 государств.

При этом правила выплаты компенсации на внутренних перевозках остались прежними, поскольку действие конвенции на них не распространяются: пассажир может рассчитывать на выплату лишь суммы в размере 25% МРОТ, но не превышающей половину от стоимости билета за каждый час задержки, напоминает РБК. С 1 мая этого года размер МРОТ составляет 11163 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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