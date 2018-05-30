российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 мая 2018, 11:49 мск

Новости Транспорт

США ужесточают правила полетов российских авиакомпаний

Министерство транспорта США ужесточило требования к трем российским авиакомпаниям. Теперь перевозчики должны за месяц предоставлять информацию о планирующихся полетах в Соединенные Штаты.

Документ с новыми требованиями опубликован на сайте американского Минстранса. Ужесточение в отношении российских авиакомпаний Вашингтон позиционирует как ответные меры на действия правительства РФ, которое не гарантировало перевозчикам из США права пролета над территорией России. Якобы из-за этого у американских авиакомпаний возникли трудности на маршрутах из Европы в Азию.

«Аэрофлот», AirBridgeCargo (входит в состав группы компаний «Волга-Днепр») и «Якутия» должны за 30 дней предоставлять в Минтранс США данные о графиках полетов, точках вылета и прилета и используемых бортах. Примечательно, что российские авиакомпании должны указывать даже те аэропорты, которые находятся не на территории США.

В апреле стало известно, что Министерство транспорта РФ откладывает переговоры о продлении разрешения на пролет бортов американских авиакомпаний над территорией России. Перевозчики США тогда обратились за помощью в Госдеп. Москва пошла навстречу и согласовала три из четырех маршрутов до октября.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 30.05.18

Небензя о катастрофе MH17: С Россией на языке ультиматумов говорить не позволено. / В Турции дебошир скончался, выпав из самолета. / Стоимость перелета Москва – Екатеринбург в дни матчей ЧМ подорожала в 4,5 раза. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Пилоты Аэрофлота испытывают трудности с получением виз США

Авиакомпании США получили разрешение на перелеты над Россией

Цены на авиабилеты вырастут: в России поднимут тарифы за аэронавигационное обслуживание

В России резко повышены компенсации пассажирам за задержки авиарейсов

Метки / США

Небензя о катастрофе MH17: С Россией на языке ультиматумов говорить не позволено

Есть первые жертвы ударившего по Флориде субтропического шторма «Альберто»

Россия обновит комплексы радиоэлектронной борьбы, изучив начинку американских ракет

Стало известно, сколько россиян ограничены санкциями США

Появилось видео испытаний боевого экзоскелета

Эксперты спрогнозировали ущерб США от урагана «Альберто»

Десятки тысяч британцев хотят встретить Трампа протестами

Польша готова заплатить за американскую милитаризацию до 2 млрд долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Транспорт, США,

Новости партнеров