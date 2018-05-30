США ужесточают правила полетов российских авиакомпаний

Министерство транспорта США ужесточило требования к трем российским авиакомпаниям. Теперь перевозчики должны за месяц предоставлять информацию о планирующихся полетах в Соединенные Штаты.

Документ с новыми требованиями опубликован на сайте американского Минстранса. Ужесточение в отношении российских авиакомпаний Вашингтон позиционирует как ответные меры на действия правительства РФ, которое не гарантировало перевозчикам из США права пролета над территорией России. Якобы из-за этого у американских авиакомпаний возникли трудности на маршрутах из Европы в Азию.

«Аэрофлот», AirBridgeCargo (входит в состав группы компаний «Волга-Днепр») и «Якутия» должны за 30 дней предоставлять в Минтранс США данные о графиках полетов, точках вылета и прилета и используемых бортах. Примечательно, что российские авиакомпании должны указывать даже те аэропорты, которые находятся не на территории США.

В апреле стало известно, что Министерство транспорта РФ откладывает переговоры о продлении разрешения на пролет бортов американских авиакомпаний над территорией России. Перевозчики США тогда обратились за помощью в Госдеп. Москва пошла навстречу и согласовала три из четырех маршрутов до октября.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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