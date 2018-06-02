Правительство РФ заявило о заморозке цен на бензин

Правительство России договорилось с ведущими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июня цена на бензин выросла в среднем на 1,9%. С 1 июня нефтяники должны заморозить цены на автомобильное топливо. Акцизы сократились на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну. 1 июля предполагавшегося ранее повышения тоже не произойдет, пообещал Козак.

Выпадающие доходы федерального бюджета оценены в 100 млрд рублей, но правительство намерено получить эти деньги за счет других источников, отмечает РБК.

Правительству удалось договориться с ключевыми нефтяными компаниями России о «заморозке» цен на бензин, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 1». Москва, Игорь Юров

Правительству удалось договориться с ключевыми нефтяными компаниями России о «заморозке» цен на бензин, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 1». Москва. Другие новости 02.06.18

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