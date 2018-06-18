Минтранс придумал новые ограничения и послабления в метрополитене

Российский Минтранс закончил работу над проектом типовых правил пользования метрополитеном, говорится в протоколе заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при профильном ведомстве, пишут «Известия».

Обновленная редакция, подпись под которой поставил замглавы министерства Николай Асаул, получила несколько дополнительных рекомендаций. Так, предлагается разрешить пассажирам фото- и видеосъемку в метрополитене «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

На сегодняшний день от города к городу позиция по данному вопросу отличается. Так, в правилах подземки Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга этот вопрос не оговаривается. В правилах пользования столичным метрополитеном указано, что запрещена кино- и видеосъемка без разрешения руководства подземки, а фотосъемка не упоминается. Только на Московском центральном кольце запрещена любая съемка (в том числе фото) «с использованием профессионального и (или) стационарного оборудования».

В подземке Санкт-Петербурга фотосъемка разрешена, но без использования вспышки. Для видеосъемки и при необходимости использования светового оборудование необходимо получить разрешение администрации метрополитена. Аналогичные правила действуют в Самаре. В Казанском метрополитене разрешены все виды съемок.

Кроме того Минтранс считает возможным увеличить бесплатный объем провозимой одним пассажиром ручной клади с одной единицы, сумма измерений которой по длине, ширине и высоте не превышает 120 см, до двух единиц. Сколько багажа пассажиры смогут провозить за плату – будут решать региональные власти.

Также в новой редакции типовых правил говорится, что использование вейпов (электронных систем доставки никотина) в подземке категорически запрещено.

Как писал «Новый День», в предыдущей редакции документа предлагалось запретить провоз детей в колясках на эскалаторах и при входе и выходе из вагонов. От этого предложения было решено отказаться.

Москва, Иван Гридин

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