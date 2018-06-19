Минтранс выдвинул новые требования к обслуживанию пассажиров. Что изменится?

Российский Минтранс намерен ужесточить стандарт обслуживания для всех автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. В частности, документ предписывает оборудовать салоны этих видов общественного транспорта кондиционерами и отопительными приборами. Кроме того, согласно новым стандартам предполагается снизить стандарт перевозки стоячих пассажиров.

Как пишут «Известия», изменения уже утверждены ведомством. В обновленном стандарте также оговорено, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. Несмотря на то, что требования документа носят рекомендательный характер, его исполнение будет являться для властей критерием оценки качества работы перевозчиков.

Стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он введен с прошлого года, но после тестового периода был скорректирован. В частности, речь идет о требованиях к автобусным остановках на пригородных и междугородних маршрутах – они должны обеспечить защиту от осадков вне зависимости от числа ожидающих отправления пассажиров. А в регионах с особыми природно-климатическими условиями остановки должны обеспечивать защиту от ветра.

Кроме того, в стандарте указано, что весь пассажирский транспорт должен быть оборудован системами поддержания комфортной температуры в салоне в любое время года. Изменился и стандарт стоячих мест. Теперь это не более трех человек на 1 квадратный метр свободной площади салона, против пяти человек ранее.

Упомянули чиновники и маломобильных граждан: «Перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно».

Все перечисленные нововведения уже давно необходимо делать обязательными для перевозчиков, убежден вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла. Печка и кондиционер – это вообще элементарные моменты обслуживания. Поэтому я считаю, что данный стандарт необходимо закрепить как обязательный, если не на уровне федерального закона, то хотя бы постановлением правительства России», – отметил Ольшанский.

С ним заочно согласился втомобильный эксперт Сергей Ифанов. Чтобы стандарт работал, его нужно сделать обязательным: перевозчики смогут его исполнить, поскольку в нем не такие уж и жесткие правила, заключил Сергей Ифанов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.18

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