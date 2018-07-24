Минобороны хочет получить право реквизировать автомобили у населения

Министерство обороны России выступило с предложением включить легковые машины в перечень техники, которая подлежит передаче армии, если будет принято решение о введении военного положения. Об этом пишет газета «Известия». Ведомство подготовило проект поправок в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151. Сейчас он проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

Издание пишет со ссылкой на документ, что военные предлагают включить в список транспортных средств, подлежащих учету в военных комиссариатах, все автомобили категории М1, к которой относятся все пассажирские легковые автомобили, имеющие не более восьми мест помимо водительского. Из документа также следует, что в случае мобилизации предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производства, таким как УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»).

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, каждая воинская часть имеет организационно-штатную структуру, в которой прописана и автомобильная техника. «Если штатной техники нет в наличии, ее должны заменить другие образцы со схожими тактико-техническими данными. К примеру, по штату должен быть УАЗ-469. Если машины этого типа нет на военных складах, то ее заменяет военная «Нива». И только если не будет «Нивы», ее место займет мобилизованная гражданская машина», – пояснил эксперт.

Иностранные внедорожники с колесной формулой «4Х4» также подлежат мобилизации, но в крайнем случае. К таким автомобилям относятся, например, Toyota Prado или VW Touareg.

При этом в ведомстве обещают, что реквизированные машины владельцы смогут получить обратно сразу после того, как во вновь образованную в связи с военным положением часть поступят машины из резерва Минобороны. Кроме того, собственники смогут претендовать на компенсацию, размер которой будет зависеть от срока использования автомобиля и полученных им повреждений.

В связи с вышеизложенным, в мирное время все легковушки должны будут ставиться на учет в военкомате. На каждый автомобиль заведут карточку, в которой будут указаны данные последнего техосмотра, необходимость ремонта и наличие полиса ОСАГО. О машинах, принадлежащих юрлицам, о них военные узнают от ГИБДД, Гостехнадзора, Росстата и Федеральная налоговая служба.

Стоит также отметить, что помимо автотранспорта военных интересуют мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. Это оборудование потребуется армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.

Из проекта поправок следует, что мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства. Сейчас в России действует норма, согласно которой в случае военного положения мобилизации подлежат автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и другая тяжелая техника.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.18

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