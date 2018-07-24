В Минобороны заявили, что не станут реквизировать автотранспорт у граждан

Минобороны РФ выпустило комментарий по поводу появившейся в СМИ сегодня, 24 июля, информации о подготовке законодательной инициативы о возможности изъятия автомобилей у населения для нужд армии в случае введения военного положения. Отмечалось, что в основном военных будут интересовать внедорожники российского производства.

В военном ведомстве пояснили, что информация была подана в не совсем верном ключе. «Согласно подготовленным изменениям в проект приказа о подлежащих постановке на учет в военных комиссариатах транспортных средствах, никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций не предусматривается», – подчеркнули в Минобороны.

Там также уточнили, вызвавший резонанс проект приказа уточняет порядок учета транспортных средств в военных комиссариатах, а также заверили, что войска обладают достаточным количеством штатного автотранспорта, которое полностью обеспечивает выполнение войсками всех поставленных задач.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.07.18

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