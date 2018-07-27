Развитие транспортной системы России «уперлось» в Краснодар: местные судьи и землевладельцы срывают госпрограмму

Одна из ключевых государственных программ – «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)» может быть сорвана из-за затянувшихся судебных разбирательств федеральных ведомств с краснодарскими землевладельцами. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда.

Очевидно, что транспортная инфраструктура – одно из важнейших направлений развития страны, что неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, а кабинет министров не случайно называет своим приоритетом развитие, в том числе, этого направление. Ранее всероссийская транспортная программа до 2021 года была федеральной целевой (ФЦП). В октябре прошлого года ее часть была переведена за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в формат пилотных госпрограмм. Принятые главой правительства решения позволяют обеспечить разработку, реализацию и оценку эффективности отдельных направлений на принципах проектного финансирования и управления, а также исполнение заключенных в целях реализации ФЦП государственных контрактов. Однако федеральные власти в погоне за ростом эффективности упустили потенциальные угрозы со стороны региональных элит.

Например, в рамках транспортной госпрограммы в Краснодарском крае планируется несколько масштабных проектов, в том числе комплексное развитие Новороссийского транспортного узла за 83 млрд рублей, строительство и реконструкция автодороги М-29 «Кавказ» за 45,8 млрд рублей, а также реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар» – 13,9 млрд рублей. Один из самых крупных проектов – «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», который оценивается в 228 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета – 76 млрд рублей, внебюджетные источники – 152 млрд рублей.

Очевидно, что этот проект является одним из важнейших для Краснодарского края и России в целом. Создание новой инфраструктуры заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор «Север – Юг». Проект предусматривает возведение припортовой железнодорожной станции и необходимых подъездных путей, а также проведение реконструкции железнодорожной станции «Вышестеблиевская» и строительство других объектов транспортного обеспечения сухогрузного района порта. Скорейшая реализация проекта зависит от предоставления земельных участков.

Однако не все в Краснодарском крае рады планам государства по развитию экономики, как следует из длящегося больше года судебного разбирательства местных бизнесменов с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор). Предприниматели отказываются передавать земельные участки для нужд государства, хотя государство готово им заплатить. Судя по имеющейся информации, государственные интересы столкнулись не с обычными землевладельцами, а с хорошо организованным и продуманным сопротивлением людей, не первый раз зарабатывающих на земле.

Задержки по предоставлению земли для важнейшего государственного проекта начались с того, что Росжелдор еще в марте прошлого года издал распоряжение об изъятии земельных участков путем выкупа «для нужд Российской Федерации». В списке латифундистов фигурирует множество фамилий и названий различных фирм, но отдельного упоминания заслуживает крупнейший частный владелец земель – Геннадий Юфик. Он значится собственником участков общей площадью, как минимум, 4,6 млн кв м, не считая земель, которые принадлежат юрлицам, предположительно аффилированными с ним и его партнерами: Андреем Ивановым, Андреем Герцевым, Олегом Варум и другими.

Любопытно, что информации о Геннадии Юфике и его коллегах в открытых источниках почти нет. То немногое, что есть, связано с «приобретением» (вероятно, с нарушениями законодательства) земель АПФ «Мирный» и судебными разбирательствами с ПАО «Тольяттиазот». Суды вокруг АПФ «Мирный» проходят до сих пор, но перспектива вынесения судебных решений в пользу пайщиков крайне невелика. С химическим предприятием, неоднократно заявлявшим о строительстве в регионе перевалочного комплекса, Юфик и ООО «Объединение» судятся также по поводу земельных участков, использованных под строительство.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Геннадий Юфик и Олег Варум осуществляют свою деятельность на территории Темрюкского района Краснодарского края уже более 15 лет, и основным видом их деятельности является скупка и перепродажа земли. По словам собеседников РИА «Новый День», были случаи, когда от их имени в Темрюкский район приезжали «бригады» решать вопросы с несогласными пайщиками силой. По версии собеседников агентства, у латифундистов наверняка есть тесная связь с рядом руководителей исполнительной и судебной власти Краснодарского края, что позволяет обеспечивать выгодные им решения.

Косвенно это подтверждается судебным разбирательством с Росжелдором: если сначала суд принял решение о передаче дела на рассмотрение в Москву, позже оно было отменено, и тяжба снова вернулась в Краснодар. Все это время федеральное ведомство вынуждено задерживать реализацию стратегической программы.

В результате складывается очень странная ситуация, которая вызывает недоумение: государство почему-то вынуждено мириться с откровенным диктатом частных собственников, которые не заинтересованы в развитии страны. Возможно, стоит вспомнить опыт предолимпийского Сочи, когда такое сопротивление было пресечено специальным решением об изъятии земель для нужд государства. Или дело в том, что тогда государство столкнулось с множеством мелких собственников, а сейчас им противостоят умелые и хорошо организованные дельцы?

Краснодар – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Краснодар – Москва. Другие новости 27.07.18

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