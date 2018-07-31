Дамские сумки, костыли, портфели перестанут считать ручной кладью

Минтранс предлагает вернуться к старой редакции правил перевозки ручной клади в самолетах, исключив из нормы бесплатного провоза в 5 кг ряд предметов. Так, в зачет не пойдут костыли, цветы, портфели и дамские сумочки. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время установленная законом норма бесплатного провоза ручной клади на борту самолета составляет 5 кг. Минтранс считает необходимым расширить эту норму. В перечень вещей, не подлежащих взвешиванию, также вошли: верхняя одежда, костюмы в портпледе, детское питание для ребенка на время полета, устройства для перевозки детей, лекарства, трости и кресла-коляски. Эти вещи будут внесены в качестве исключений в п. 85 правил.

Действующая редакция закона (п.85) не делает никаких исключений для взвешивания ручной клади. Эта редакция начала действовать в ноябре 2017 года. До этого, в редакции законопроекта от 2016 года, список исключенных из взвешивания предметов существовал. Кроме того, как напоминает РБК, в 2017 году из списка предметов, которые можно провозить бесплатно в ручной клади, были исключены ноутбук, мобильный телефон, книги и зонт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.18

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