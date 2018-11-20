Лоукостер «Победа» угрожает микрогабаритами допустимой ручной клади

Авиакомпания «Победа» не согласна с решением Верховного суда о том, что пассажиры могут провозить с собой в салоне самолета другие вещи помимо ручной клади. Лоукостер угрожает установить такие габариты, под которые подойдут только маленькие дамские сумочки.

Как заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, авиакомпания пытается оспорить решение апелляционной инстанции ВС. «Если будет отказ по надзорной жалобе, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади: мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10х10х10 см; все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», – цитирует Калмыкова РИА «Новости».

В прошлом году Минтранс ввел в действие новые правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. Так минимальный вес ручной клади, провозимой бесплатно, составил 5 кг для невозвратных билетов. Однако сверх этой нормы пассажирам позволили бесплатно перевозить другие предметы, включая рюкзак или сумку (габариты устанавливает перевозчик), букет цветов, детское питание, лекарства, трости, кресло-коляски и другое.

«Победа» заявила, что новые правила не учитывают вместимость полок в самолете, а также «ущемляют права пассажиров в части обеспечения безопасности», и оспорила решение Минтранса в суде. Однако Верховный Суд встал на сторону министерства и отклонил жалобу лоукостера.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

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