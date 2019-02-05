Верховный суд заставил «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади после того, как проиграла в Верховном суде иск к Минтрансу.

Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, с 18 февраля разрешается бесплатный провоз в салоне лайнера одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4 см. Также на борт допускается проносить следующие вещи – дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Кроме того, пассажир сможет взять на борт товары из Duty Free габаритами не более 10х10х5 см.

Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков уточнил, что теперь у пассажиров будет выбор из двух вариантов провоза ручной клади на борту – воспользоваться новыми правилами, установленными на основании решения Верховного суда, либо правилами перевозчика. Согласно правилам авиакомпании, в салон можно взять любое количество мест багажа вне зависимости от веса и внешнего вида, но в рамках установленных габаритов – 36х30х27 см.

Как сообщал РИА «Новый День», в прошлом году Минтранс ввел в действие новые правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. Так минимальный вес ручной клади, провозимой бесплатно, составил 5 кг для невозвратных билетов. Однако сверх этой нормы пассажирам позволили бесплатно перевозить другие предметы, включая рюкзак или сумку (габариты устанавливает перевозчик), букет цветов, детское питание, лекарства, трости, кресло-коляски и другое.

«Победа» заявила, что новые правила не учитывают вместимость полок в самолете, а также «ущемляют права пассажиров в части обеспечения безопасности», и оспорила решение Минтранса в суде. Однако Верховный Суд встал на сторону министерства и отклонил жалобу лоукостера.

Ранее, в ноябре Калмыков заявлял, что если Верховный суд отклонит надзорную жалобу, то авиакомпания установит «смешные габариты» ручной клади, например, 10×10×10 см.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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