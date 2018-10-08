«Победа» продолжает «скандалить» из-за ручной клади

Авиакомпания «Победа» пытается обжаловать решение Верховного суда РФ о перечне вещей, которые обязаны принимать к перевозке в салоне лайнера сверх нормы бесплатной ручной клади. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

По его словам, федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые минтранс РФ утвердил в конце 2017 года, «ущемляют права пассажиров в части обеспечения безопасности».

«Мы хотим показать, что мы не можем возить безразмерный перечень вещей, которые нельзя ни взвесить, ни геометрически измерить. Мы говорим, что это у нас просто негде безопасно разместить», – цитирует его слова «Интерфакс».

В связи с этим Калмыков сообщил, что 20 ноября в Верховном суде состоится заседание по апелляционной жалобе, на которое он намерен прийти с «полным перечнем вещей», составленным Минтрансом.

Он напомнил, что для самолетов Boeing рассчитан объем ручной клади, который может переводиться на полках для безопасного полета, «с учетом особой конфигурации салона».

«Геометрические размеры 36 на 30 на 27 сантиметров, и больше ничего сверх этого разместить невозможно. Поэтому мы сделали такие калибраторы и попросили наших клиентов строго соблюдать эти правила. Мы разрешаем везти абсолютно любой перечень вещей, не запрещенных законом, в любом количестве, но, чтобы все это поместилось в калибратор», – сказал Калмыков.

«95%-ная загрузка наших кресел говорит о том, что нашим клиентам наши правила нравятся. Они готовы на такие правила в обмен на низкие цены на полеты», – добавил он.

Напомним, сейчас, согласно правилам, авиакомпании могут сами установить бесплатную норму ручной клади (но не менее 5 кг), а сверх нее обязаны брать в салон, без ограничения размера и веса, дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, с ограничениями габаритов – рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, запечатанные товары duty free.

«Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», попыталась признать частичном незаконными эти правила, однако в августе проиграла суд. Тогда, после оглашения решения суда Калмыков заявил, что, если решение вступит в законную силу, после обжалования, компания будет вынуждена увеличить цену на билеты из-за увеличения себестоимости рейсов.

Москва, Мария Вяткина

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