Госдума резко повысила штрафы и ввела арест для авиадебоширов

Госдума во вторник, 11 сентября, одобрила в первом чтении правительственный законопроект об увеличении штрафов за нарушения общественного порядка на транспорте, в том числе в самолетах.

В документе предусматривается, что штраф за мелкое хулиганство на транспорте, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, вырастет до 30-50 тысяч рублей с 500-1000 рублей. Также за эти правонарушения возможен административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Штраф за невыполнение распоряжений командира самолета возрастет до 20-40 тысяч рублей. Сейчас штрафы составляют 2-4 тысячи рублей. В качестве альтернативного наказания возможен административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Кроме того, предлагается в 10 раз – со 100 до 1000 рублей – поднять размер штрафа за нарушение правил фото-, видео- и киносъемки, а также норм использования средств радиосвязи на борту самолета.

Поправки были разработаны Минюстом и внесены в Госдуму в марте 2018 года. В ведомстве пояснили необходимость усиления административной ответственности для авиахулиганов увеличением числа случаев нарушения безопасности на воздушном транспорте, а также и тем, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не менялись с 2009 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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