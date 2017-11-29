Авиахулиганов не пустят в самолет: Совфед одобрил «черные списки» пассажиров

Совет Федерации сегодня одобрил законопроект, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» авиадебоширов и отказывать им в продаже билетов. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в КОАП. Как сообщал «Новый День», Госдума утвердила документ в третьем, окончательном, чтении 17 ноября.

Согласно закону, перевозчик вправе отказать гражданину в заключении договора воздушной перевозки, если «он внесён данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», за нарушение правил поведения либо грубое нарушение общественного порядка на борту самолета. При этом копия постановления о назначении административного наказания за невыполнение пассажиром «законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было правонарушение. Авиакомпания обязана информировать пассажира о включении в «черный список».

В числе нарушений, за которые можно попасть в «черный список», хулиганство или действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Законопроект предусматривают внесения дебошира в реестр в течение 30 дней после получения судебного решения о наказании. Причем нарушитель будет находиться в этом стоп-листе в течение одного года.

Также в документе перечислены случаи, в которых пассажиру, внесенному в «черный список», не может быть отказано в перевозке. Речь идет о ситуации, когда гражданин возвращается из места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такую территорию, куда тоже можно добраться только на авиатранспорте. Хулигана могут пустить на борт, если он сопровождает инвалида, направляется к месту лечения или едет на похороны родственника. Однако причины должны подтверждаться соответствующими документами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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