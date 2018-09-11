Авиабилеты на международные рейсы вновь подорожают

С 12 сентября в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) вырастут курсы основных мировых валют. В частности, евро подорожает с 79 рублей до 81 рубля, доллар – с 68 до 70 рублей. В связи с ростом курса цены на авиабилеты на международных рейсах также увеличатся, сообщает Ассоциация туроператоров России. Подорожание в среднем составит 2%.

Отмечается, что новый курс валют сохранится до полуночи вторника, 18 сентября.

Внутренний курс IATA, которым определяется стоимость авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам (по состоянию курса на понедельник и с округлением в 50 копеек в большую сторону). Новый курс начинает действовать со среды.

Как сообщал «Новый День», с 15 августа авиабилеты на международные рейсы подорожали на 6-7,8% из-за резкого ослабления рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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