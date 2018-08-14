Эксперты предупредили россиян о повышении цен на авиабилеты

В ночь на среду, 15 августа, подорожают билеты на международные авиарейсы. Причиной стало резкое падения курса рубля относительно доллара и евро, отмечают эксперты. По их словам, увеличение цен произойдет и на внутренних направлениях.

Это обусловлено тем, что все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду, передает РБК со ссылкой на данные билетного агентства Biletix.

На прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 63,5 рубля, для евро – 73,5 рубля. На фоне того, что ЦБ установил на 14 августа официальный курс доллара 68,22 рубля, а евро – 77,65 рубля, то курс IATA для доллара со среды составит 68,5 рубля, а для евро – 78 рублей. В результате билеты подорожают на 6-7,8%. Впрочем, на открытии торгов на Московской бирже сегодня, 14 июля, доллар и евро подешевели более, чем на 1 рубль. Возможно, в связи с этим авиаперевозки подорожают чуть меньше.

На каждые 100 евро стоимости билета клиенту авиакомпании придется дополнительно отдать около 450 рублей. В связи с этим эксперты советуют при планировании поездок приобрести билеты уже сегодня, до обновления курса IATA. «Российские туристы уже отреагировали на падение курса», – сообщает Biletix. На 8-12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям «никаких скачков не наблюдается», отмечается в сообщении.

Исходя из опыта минувших валютных колебаний, линейной зависимости между ростом курса валют и ценой на билет нет, рассказала представитель билетного агрегатора Aviasales. По ее словам, на стоимость перелета влияет множество других факторов: спрос на конкретное направление, загруженность самолета, акции и распродажи от авиакомпаний, открытие новых рейсов и расписания на новый сезон и т.д. Впрочем, отметила эксперт билеты «точно подорожают».

По словам гендиректора консалтинговой компании «Инфомост» Бориса Рыбака, в операционных расходах авиакомпаний до 60% всех затрат напрямую связаны с курсом валют, что безусловно отразиться на изменении стоимости авиаперевозок, передает BFM. Он отметил, что компании будут закладывать дополнительные риски, «потому что эти перевозки будут выполняться через некоторое время после продажи билетов, в это время топливо будет стоить совершенно других денег, и всякие другие расходы, которые номинированы или напрямую связаны с долларом».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.18

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