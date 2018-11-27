Минтранс рекомендовал перейти на новый цвет разметки

Минтранс РФ рекомендовал региональным властям перейти на желтый цвет дорожной разметки, разделяющей полосы движения, пишет газета «Известия». В министерстве предлагают отказаться от применяемого сегодня белого цвета, так как желтый более заметный. Рекомендации направил губернаторам замминистра Иннокентий Алафинов.

Стоит отметить, что новые предложения вошли в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Этот опыт успешно опробован в скандинавских странах. В качестве аргумента для введения новой разметки приводится статистика ДТП, вызванных выездом на встречную полосу движения – 9% от общего числа. Авторы предложения подчеркнули, что это рекомендация, а не обязательное требование. Только за девять месяцев этого года в авариях из-за выезда на встречную полосу погибло 3,1 тыс. человек и были ранены 17,6 тыс. граждан.

Минувшей весной Росавтодор провел эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Испытания показали, что благодаря новой разметке число ДТП снизилось на 30%. Желтые линии особенно хорошо видны зимой на заснеженной проезжей части, отметили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.18

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