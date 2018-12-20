Новая шумовая разметка не даст выехать на встречку

В новом году на российских трассах запустят пилотные участки с шумовой разметкой. По мнению специалистов Росавтодора нововведение не позволит случайно выехать на встречку, что снизит аварийность на дорогах. Впрочем, эксперты сомневаются в долговечности такой разметки с учетом климатических особенностей России.

В рамках пилотного проекта шумовую разметку нанесут на разделительные полосы на дорогах федерального значения, пишут «Известия. Планируется, что первые участки появятся на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири – на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш». Конкретные отрезки и километраж пока не определены, отметили в Росавтодоре.

Шумовая разметка появится там, где невозможно установить барьерное ограждение. На такой разметке машину начнет трясти, что станет сигналом водителю. В Росавтодоре рассчитывают, что с появлением разметки автомобилисты будут мотивированы совершать маневры только на разрешенных участках.

В свою очередь эксперты по ремонту дорог сомневаются в долговечности шумовой разметки. «Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным. Кроме того, не все подрядчики владеют этой технологией из-за высокой стоимости специального оборудования», – сказал сотрудник одного из дорожных предприятий-подрядчиков.

Ранее Минтранс РФ рекомендовал региональным властям перейти на желтый цвет дорожной разметки, разделяющей полосы движения. В министерстве предлагают отказаться от применяемого сегодня белого цвета, так как желтый более заметный.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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