В России хотят вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта подготовить предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Ведомствам также велено до 1 февраля проработать меры по усилению ответственности за езду с фальшивыми или нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки, сообщает газета «Коммерсантъ».

Еще одно поручение касается фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер наблюдения. Отмечается, что тестовый запуск системы в Москве переносился уже несколько раз.

Напомним, с 1 марта 2013 года в России не наказывают водителей за превышение скоростного лимита менее чем на 20 км/ч. В 2014 году МВД предлагало отменить этот порог, однако соответствующий законопроект так и дошел до Госдумы.

По данным ГИБДД, за январь-ноябрь 2018 года в России вынесено 81,3 млн постановлений о превышении скорости на 20-40 км/ч. В ведомстве отметили, что это самое распространенное нарушение правил дорожного движения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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