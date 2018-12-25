На российских дорогах повысят лимит скорости

Росавтодор предложил повысить максимальную разрешенную скорость на некоторых федеральных дорогах с 90 до 110 км/ч. Кроме того, на новых платных участках лимит скорости будет увеличен до 130 км/ч.

Пересмотреть скоростной режим предложили в Псковской области на 419-616-м км трассы М-9 «Балтия», 178-542-м км Р-23, 105-141-м км Р-56, 4-59-м км А-212, пишут «Известия». Также в Пермском крае разрешенная скорость будет увеличена на 33-47-м км трассы Р-242 (Пермь-Екатеринбург).

В настоящее время новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД. Когда этот процесс завершится, будут внесены изменения в проект организации дорожного движения, затем на указанных участках заменят дорожные знаки.

По данным Росавтодора, сейчас лимит в 110 км/ч действует на 20 участках шести федеральных трасс. Они есть на дорогах М-5 «Урал», Р-217 «Кавказ», А-370 «Уссури», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-350 Чита – Забайкальск на границе с Китаем. Планируется увеличить его еще и на дорогах М-8, Р-217, М-5, А-370, Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар-Керчь, Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск.

Помимо этого, готовится увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 км/ч на платных шоссе. В частности, речь идет о двух новых участках трассы М-4 «Дон» и некоторых участках М-11 Москва– Санкт-Петербург.

В госкомпании «Автодор», которая управляет платными дорогами, отметили, что увеличение скоростного лимита снижает аварийность на трассах. «После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», – сообщили в пресс-службе. Однако в компании добавили, что так происходит при условии готовности трассы к высоким скоростям. Так на дороге не должно быть пересечений, светофоров, пешеходных переходов, трасса должна иметь малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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