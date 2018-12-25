Hyundai отзывает в России новые автомобили

Росстандарт согласовал программу добровольного отзыва 557 автомобилей марки Hyundai Santa Fe. Она была подготовлена официальным представителем изготовителя Hyundai на российском рынке – ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг».

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 сентября 2018 года по настоящее время. В агентстве уточнили, что причиной отзыва новеньких авто в комплектации с панорамной крышей является возможное повреждение материала подушки безопасности при ее раскрытии.

В связи с этим уполномоченные представители автозавода проинформируют владельцев подпадающих под отзыв автомобилей. Все работы будут производиться бесплатно для владельцев. Одновременно автолюбители могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях установят дополнительное защитное покрытие на элемент крепления (крепежный болт) шторки безопасности.

Как писал «Новый День», ранее из-за опасных подушек безопасности об отзыве автомобилей объявила компания Mazda. Официальный представитель компании Mazda в России – «Мазда Мотор РУС» – объявил об отзыве более 62 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности, сообщал Росстандарт.

Под отзыв попали машины моделей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50 – всего 62 357 штук, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014-го.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.18

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