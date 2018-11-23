Смертельно опасные подушки безопасности: Mazda отзывает в России более 62 тысяч машин

Официальный представитель компании Mazda в России – «Мазда Мотор РУС» – объявил об отзыве более 62 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали машины моделей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50 – всего 62 357 штук, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014-го.

В ведомстве отметили, что автомобили отзываются по причине вероятных проблем с подушками безопасности. Из-за высокой влажности может нарушиться целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира. В результате при срабатывании подушек металлические осколки от корпуса газогенератора могут ранить и даже убить пассажиров или водителя.

Все работы по замене дефектного газогенератора будут проводиться бесплатно для владельцев.

Напомним, в прошлом году японский автопроизводитель отзывал более 4,5 тыс. автомобилей Mazda 5 из-за возможной неисправности подушек безопасности.

В июне 2018-го Mazda отзывала более 8 тыс. машин марки Mazda 6 из-за подушек безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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