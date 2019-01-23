Цены на авиабилеты выросли из-за увеличения НДС

Средняя стоимость билетов российских авиакомпаний на внутренние перевозки увеличилась от 5 до 9% на фоне роста ставки НДС с нового года, констатировали агрегаторы продажи билетов.

Так, по данным портала Aviasales, рост произошел на 8,9%. Так, средняя цена авиабилета в январе текущего года составила 6,1 тыс. рублей, тогда как год назад – 5,6 тыс. рублей. В OneTwoTrip заявили о росте цен на авиабилеты по сравнению с январем прошлого года на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ». В «Туту.ру» зафиксировали рост среднего чека на авиабилет за год на 7,2%.

Из-за роста стоимости билетов пассажиры пересаживаются на рейсы дискаунтеров. Ряд авиаперевозчиков (не из числа крупных), боясь потерять клиентов, снижают цены на билеты, несмотря на подорожание авиакеросина и НДС. Однако руководитель Infomost Борис Рыбак полагает, что больше двух лет на низких, экономически необоснованных тарифах эти авиакомпании не протянут, и им придется поднять цены, чтобы остаться на плаву. По мнению эксперта, к этому их подтолкнет «банкротство одного или нескольких игроков и сокращение провозных мощностей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

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