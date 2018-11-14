Авиабилеты готовят к новому подорожанию: хотят ввести новый сбор с пассажиров

В Совет Федерации поступило предложение ввести в российских аэропортах инфраструктурный сбор с пассажиров, что позволит собрать дополнительные средства на финансирование авиаотрасли. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Центра стратегических разработок гражданской авиации Антон Корень, выступая на парламентских слушаниях в верхней палате российского парламента, посвященных реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиамаршрутов.

Корень отметил, что большинство регионов заявляет о недофинансировании сферы авиаперевозок – в том числе, речь идет о субсидировании выпадающих доходов перевозчиков на межрегиональных маршрутах. При этом он обратил внимание на странную тенденцию: объем перевозок растет, финансы в отрасли есть – однако количество аэропортов сокращается.

Корень также сравнил объемы госфинансирования аэропортов в России и США – «у нас его получает 20 аэропортов по госпрограммам, в Америке 1 751». «То есть у нас 9% от общего количества аэродромов, а в США 52% ежегодно получают средства поддержки», – пояснил он, отметив, что в международной практике, помимо госфинансирования, существует еще и инфраструктурный сбор с пользователей аэропортов.

«Предложение в проект решения – разработать и поэтапно внедрить в РФ инфраструктурный сбор для дополнительного финансирования развития аэродромной сети страны и выпадающих доходов авиакомпаний при выполнении социально значимых авиаперевозок», – заявил он.

Корень предложил на первом этапе сформировать фонд, который бы включал сборы с международных пассажиров – кроме трансферных. «Это международная практика во многих странах [взимать сбор с пассажиров], с обрабатываемых международных грузов и с компаний авиатопливообеспечения».

Корень уточнил, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Совете Федерации, и встретил поддержку – по его словам, стоимость билетов повысится в итоге всего на 1%, но позволит «сотни миллиардов рублей сгенерить за несколько лет».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.11.18

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