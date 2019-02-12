Следователи возбудили уголовное дело из-за падения людей с трапа в аэропорту Барнаула

Шесть пассажиров упали в аэропорту Барнаула при посадке в самолет. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП случилось сегодня утром в аэропорту им. Г.С. Титова. Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» Барнаул – Москва поднимались на борт, когда верхняя площадка трапа по каким-то причинам сложилась. Три человека находятся в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», остальным госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» факт ЧП подтвердили, по их информации, причиной падения стало нарушение конструкции площадки самоходного трапа. Трап принадлежит и обслуживается аэропортом.

«Администрация аэропорта приносит свои извинения и гарантирует оказание всего комплекса медицинских услуг. Руководством предприятия издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции. Трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было. Очередная информация будет представлена в ходе работы комиссии», – сообщили в пресс-службе минтранспорта Алтайского края.

Барнаул, служба информации

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