Росавиация: причиной обрушения трапа в аэропорту Барнаула, где пострадали три человека, стали ржавые крепления

Комиссия Росавиации подвела предварительные итоги расследования инцидента, случившего 12 февраля в аэропорту Барнаула. При посадке пассажиров рейса «Уральских авиалиний» в самолет внезапно сложилась верхняя площадка самоходного трапа. Шесть человек упали на бетонный перрон, трем из них потребовалась госпитализация. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Согласно отчету Росавиации, причиной обрушения трапа стало разрушение узлов крепления из-за коррозии. Самоходная лестница принадлежит и обслуживается аэропортом Барнаула. Сразу после происшествия администрация воздушной гавани принесла извинения пострадавшим и начала внеплановую проверку всех трапов.

Комиссия также рекомендовала аэропорту не допускать скопления более четырех человек на верху самоходного трапа при посадке и высадке из самолета, чтобы исключить риск перегрузки конструкции.

Москва, Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Барнаул. Другие новости 05.03.19

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