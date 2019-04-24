В России ужесточили наказание за побег с места аварии

В России ужесточили ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, если при этом пострадали или погибли люди. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Теперь водителя, покинувшего место аварии, в которой пострадали люди, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет или принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В том случае, если в ДТП погиб человек, скрывшему водителю грозит лишение свободы сроком до 7 лет, если авария стала причиной гибели двух и более людей – до 9 лет.

Законопроект подготовило правительство РФ. Госдума приняла его 17 апреля, а 22 апреля он был одобрен Советом Федерации.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталия Ефимова, норма приравнивает сбежавших водителей к тем, кто попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. «Я думаю, что это справедливо. Если он трезвый и произошло ДТП – это стечение многих обстоятельств, и водитель должен помочь всем, чего бежать-то. Раз бежит, значит преступник», – подчеркнул депутат.

По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 16,5 тысячи аварий с участием пьяных водителей. В этих ДТП погибли 4,6 тысячи человек, еще 22 тысячи получили различные травмы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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