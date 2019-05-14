15 лет колонии: Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы единогласно одобрили в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в нетрезвом виде. Для виновников «пьяных» аварий с жертвами предусматривается лишение свободы на срок до 15 лет, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как отметил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор законопроекта Василий Пискарев, «действующие меры ответственности не сдерживают водителей от искушения сесть за руль будучи нетрезвым». «Нужно принимать жесткие меры реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных», – добавил парламентарий. По его словам, ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тысяч человек, более 20 тысяч становятся инвалидами.

Одобренный документ предполагает, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас – до 4 лет). В случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать нетрезвого водителя свободы на срок от 5 до 12 лет (на данный момент – от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству – от 4 до 9 лет).

Кроме того, предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, если при этом пострадали или погибли люди. Отныне водителя, покинувшего место аварии, в которой пострадали люди, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет или принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В том случае, если в ДТП погиб человек, скрывшему водителю грозит лишение свободы сроком до 7 лет, если авария стала причиной гибели двух и более людей – до 9 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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