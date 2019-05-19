Пьяный полицейский насмерть сбил школьника в Саратове

В Саратове задержали сотрудника полиции, который находясь за рулем в пьяном виде насмерть сбил 14-летнего подростка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, вечером 17 мая пьяный 40-летний сотрудник УМВД по городу Саратову, управляя автомобилем марки Kia Ceed, нарушил требования ПДД, в результате чего сбил школьника, шедшего по обочине дороги. От полученных травм подросток скончался.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отметили в СКР.

Как сообщал «Новый День», 14 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в нетрезвом виде.

Для виновников «пьяных» аварий с жертвами предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В частности, в случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать нетрезвого водителя свободы на срок от 5 до 12 лет (на данный момент – от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству – от 4 до 9 лет).

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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