МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение. Такая инициатива была передана в кабмин в марте и апреле этого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в правительство направлены предложения МВД России «относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения». Кроме того, в МВД предложили ужесточить наказание за «совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 14 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в нетрезвом виде. Для виновников «пьяных» аварий с жертвами предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В частности, в случае гибели человека в результате ДТП предлагается лишать нетрезвого водителя свободы на срок от 5 до 12 лет (на данный момент – от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству – от 4 до 9 лет).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

Росавиация озвучила рекомендации МАК в связи с катастрофой в Шереметьево. / В МЧС Югры объяснили, почему не смогли спасти парня, упавшего с моста. / Тоболяка отправили в колонию за гибель иностранцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»