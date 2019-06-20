В России может появиться новый штраф

Поправки в Административный и Бюджетный кодексы, которые рассмотрит Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, предусматривают введение нового наказания для автомобилистов. За неоплаченный проезд по платным участкам дорог предлагают штрафовать на 2,5 тысячи рублей.

В России хотят ввести «free-flow» – свободный поток – систему, которая постоплатна по своей сути. Однако существующее законодательство не позволяет применить нововведение, пишет «Парламентская газета».

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов обходится дорого и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

Чтобы предотвратить бесплатный проезд, власти предлагают применять состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку или за безбилетный проезд в метро. Собранные суммы штрафов в полном объеме предлагают зачислять в бюджеты регионов.

Сегодня в России плата за проезд взимается на участках дорог общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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