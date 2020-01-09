В Госдуму внесли законопроект о штрафах на платных автодорогах

Российское правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает штрафы за неоплаченный проезд по платной автомобильной дороге, пишет «Коммерсантъ».

Из законопроекта следует, что владельцам легковых автомобилей придется заплатить за данное правонарушение 2, 5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – 5,5 тыс. рублей. Издание отмечает, что постановления о штрафах будет выносить Ространснадзор на основании автоматических камер фиксации нарушений. При этом в случае, если водитель погасит задолженность перед владельцем участка платной дороги в течение 60 дней, штраф платить не придется.

Как писал «Новый День», активное обсуждение штрафов за неоплаченный проезд по платным участкам дорог началось в июне. Необходимость объяснялась желанием ввести систему «free-flow» (свободный поток – прим. ред.), которая постоплатна по своей сути. Однако существующее законодательство не позволяет применить нововведение.

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов обходится дорого и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

Чтобы предотвратить бесплатный проезд, власти предлагают применять состав административного правонарушения.

Сегодня в России плата за проезд взимается на участках дорог общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.20

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