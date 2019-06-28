350 человек из России застряли в турецком аэропорту

Рейс авиакомпании iFly из Антальи в Москву задержали на девять часов. Пассажирам не предоставили питание и не объяснили причин задержки.

По словам пассажиров, в транзитной зоне аэропорта находится не менее 360 человек, в том числе 72 ребенка. Рейс должен был состояться вечером, но был перенесен на утро. При этом представитель авиакомпании на звонки не отвечал, а сотрудники аэропорта не стали раскрывать причин задержки, передает ТАСС.

Пассажиров не выпускали из транзитной зоны всю ночь. Место для отдыха и питание им предоставлено не было.

Подобный случай произошел с той же авиакомпаний 18 июня. Рейс из Казани в Анталью был задержан на 13 часов из-за технической неисправности самолета.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 28.06.19

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