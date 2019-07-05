Из-за реформы автострахования подорожают полисы ОСАГО

Полисы ОСАГО могут подрасти в цене на 15%. Причина – увеличение в четыре раза лимитов выплат по жизни и здоровью. Страховые компании предупреждают о росте активности мошенников в части возмещения по травмам в ДТП.

Увеличение страхового покрытия ущерба жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до 2 млн состоится с 1 января 2020 года. Это соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца, пишет «Коммерсант». По словам ведущего научного сотрудника Финансового университета при правительстве Андрея Языкова, изменения не могут не сказаться на тарифах. «Прирост будет незначительным, но заметным,– заявил он,– примерно на 15%».

При этом из расчета цены полиса исчезнет территориальный коэффициент (он сейчас может увеличить цену полиса до 2,1 раза), а также коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза). Чтобы страховые компании могли компенсировать отмену коэффициентов, тарифный коридор расширят сначала на 40%, потом на 30%.

В Минфине заверили, что при существенном росте тарифов министерство откажется от либерализации ОСАГО. «Мы же не можем людям сказать, что мы идем к либерализации для того, чтобы страховые компании больше зарабатывали, – заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. – Сейчас люди платят в среднем больше, чем должны».

По оценкам участников ранка автострахования, 85% водителей переплачивают за обязательный полис по вине остальных аварийных водителей. Нововведение повысит стоимость полиса для оставшихся 15%. В то же время в Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что даже в самых проблемных регионах, которых в стране 21, страховые компании пока не встали на «вершину коридора». Однако, если страховка подорожает значительно, полисы просто перестанут покупать. «Если позволить тарифу для рисковых категорий вырасти в разы, они будут ездить без полиса», – говорит глава движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Кроме того, автостраховщики видят в реформе рост рисков мошенничества. Уже сейчас наметилось увеличение числа выплат по ущербу жизни и здоровью. В годовом выражении средняя выплата по автогражданке составила 65 460 рублей. В ряде наиболее проблемных регионов средняя компенсационная выплата составляет около 120 тысяч рублей, что вдвое выше выплаты по ОСАГО в среднем по стране.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

В Академическом продлят четыре улицы. / Курганский аэропорт готов с июля запустить вечерний рейс в Москву. / Господдержка «ушла в тень»: цены на бензин стали политической проблемой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»