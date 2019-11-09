Россиян ждет подорожание полисов ОСАГО на 25%, предупредил Центробанк

Центробанк России ожидает увеличения средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это может произойти из-за предлагаемого Минфином роста выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Об этом заявил накануне зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин на парламентских чтениях в Совете Федерации.

По его словам, «изначально у нас была оценка порядка 16-17%», однако «мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%» (цитата по ТАСС).

При этом Чистюхин отметил, что пока сложно говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный – около 40%.

Предствитель Банка России также сообщил, что законопроект об ОСАГО не предполагает существенного изменения срока действия полиса.

«Все подходы к срокам останутся, как они есть», – подчеркнул он, заметив, что «были разные предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года».

Минфин России разработал законопроект о либерализации системы ОСАГО, согласно которому из системы расчета цены ОСАГО будут исключены коэффициенты мощности и территории. Кроме того, планируется разрешить страховщикам вводить дополнительные коэффициенты в зависимости от числа нарушений правил дорожного движения. Также поправки предполагают увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, выступая в Совете Федерация, что по итогам девяти месяцев 2019 года регулятор получил и проанализировал 205,5 тысячи жалоб от россиян, почти треть из них касалась страховщиков. Основная масса обращений относилась к ОСАГО, отметила она, в то же время указав, что количество жалоб на ОСАГО за год сократилось на 40%.

В основном россияне жалуются на применение коэффициента бонус-малус, уточнила Набиуллина. «Это означает, что справедливого тарифообразования мы пока не смогли добиться, так как существующая система направлена на усреднение тарифа и не учитывает в полной мере риски каждого водителя, что приводит к несправедливому распределению финансовой нагрузки на автовладельцев», – подчеркнула она. Тем не менее, по ее словам, в среднем по стране «страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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