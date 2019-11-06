Россияне направили более 200 тысяч жалоб на банки и ОСАГО

По итогам девяти месяцев 2019 года Центральный банк РФ получил и проанализировал 205,5 тысячи жалоб от россиян, больше половины из которых высказывали претензии в адрес кредитных организаций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на правительственном часе в Совете Федерации.

Объем жалоб, по ее словам, «незначительно, но снижается» – в этом году получено на 4,3% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. «57% жалоб поступило на банки, – уточнила Набиуллина. – Пропорции сохраняются, основной объем жалоб на банки был связан с потребительским кредитованием, что также указывает на своевременность наших мер по ограничению необеспеченного кредитования».

Помимо банков, лидерами по числу обращений граждан оказались страховщики – на их долю пришлось 29,5% жалоб. Основная масса обращений относилась к ОСАГО. «Тем не менее, количество жалоб на ОСАГО за год снизилось на 40%», – уточнила глава ЦБ РФ.

По ее словам, в основном россияне жалуются на применение коэффициента бонус-малус. «Это означает, что справедливого тарифообразования мы пока не смогли добиться, так как существующая система направлена на усреднение тарифа и не учитывает в полной мере риски каждого водителя, что приводит к несправедливому распределению финансовой нагрузки на автовладельцев, – подчеркнула Набиуллина. – Тем не менее, в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, в результате принятых мер цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей. В целом ряде регионов – таких как Пермский край, Саратовская область, Забайкальский край, Вологодская область, Республика Коми, снижение было практически на 10%».

Набиуллина заверила, что движение в сторону индивидуализации тарифа будет продолжено – в частности, ЦБ уже разработал совместно с Минфином соответствующий законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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