В Шереметьево опровергли сообщение о кратном увеличении зарплат грузчиков

Сообщения в СМИ о размере зарплат грузчиков в московском аэропорту Шереметьево не соответствуют действительности, заявил первый заместитель гендиректора аэропорта по производству Андрей Никулин.

Ранее одно из федеральных изданий сообщило, что на фоне проблем с выдачей багажа зарплаты грузчиков подняли с 45 до 200 тыс. рублей. «За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тыс. И не было 200 тыс. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тыс. рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики», – приводит слова Никулина РИА «Новости».

Он отметил также, что ситуация в основном стабилизировалась, временные стандарты соблюдаются.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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