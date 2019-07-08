Грузчикам в Шереметьево пятикратно увеличили выплаты

Московский аэропорт Шереметьево на фоне проблем с обработкой багажа за месяц повысил выплаты грузчикам почти в 5 раз, заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, в июне выплаты грузчикам увеличились с 45 до 200-211 тыс. рублей. Операторы погрузчиков могли заработать 290 тыс. рублей. Однако не уточняется, выплаты такого размера будут получать все грузчики или только новые сотрудники. Кроме того, нет информации о том, фиксированный ли это оклад, или речь идет о максимальном доходе с учетом бонусов и переработок.

Впрочем, как отмечается, эта мера пока не помогла решить проблемы с задержками выдачи багажа. Как писал «Новый День», скандал в Шереметьево грянул после того, как пассажиры стали массово жаловаться на задержку багажа. Проблемы обострились 20 июня, когда в аэропорту скопилось от полутора до 9 тысяч единиц багажа, который не был отправлен в пункты назначения вместе с его владельцами.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта заявили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в Шереметьево из-за опозданий рейсов. В Минтрансе заявили, что ситуация с выдачей багажа в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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