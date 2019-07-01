В «Шереметьево» нагрянула Генпрокуратура: будет искать пропавший багаж

Генпрокуратура начала проверку ситуации с задержками выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Во время предыдущей проверки надзорное ведомство обнаружило, что нарушения допускала компания «Шереметьево Хэндлинг», было возбуждено 18 административных дел.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проверка в «Шереметьево» начата по поручению заместителя Генпрокурора Николая Виниченко, работать в аэропорту будут и сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Представители надзорных ведомств уже отправились в международный аэропорт.

В начале июня представители транспортной прокуратуры уже проверяли «Шереметьево» из-за аналогичных жалоб на задержку багажа. Тогда оказалось, что авиакомпании заключили договоры на обслуживание багажа пассажиров с ООО «Шереметьево Хэндлинг». Именно эта компания «некачественно спланировала работу по обработке большого объема багажа», отметили в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратура внесла представления руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг». По заявлениям пассажиров было возбуждено 18 административных дел в отношении юридических и должностных лиц.

В Генпрокуратуре пообещали незамедлительно принять меры реагирования по итогам сегодняшнего выезда проверяющей комиссии.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» обострились 20 июня. В аэропорту, по данным пресс-службы, скопилось около полутора тысяч единиц багажа, который не был отправлен в пункты назначения вместе с его владельцами. При этом источники РБК говорили о 9 тысячах единиц багажа, который отправляется на попутных рейсах и порой даже без сопроводительной информации.

По данным из открытых источников, гендиректором ООО «Шереметьево Хэндлинг» является Андрей Никулин, а единственным учредителем компании выступает АО «Аэропорт Шереметьево».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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