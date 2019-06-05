За четыре дня до Кольцово из Шереметьево не доехали 400 чемоданов

Из-за коллапса в Шереметьево уральцы, которые летят из Москвы в Екатеринбург, не могут получить свой багаж. «В последние дни мы фиксируем увеличение количества заявлений на розыск багажа от наших пассажиров на рейсах из Шереметьево. Только за последние четыре дня мы оформили неприбытие порядка 400 мест багажа. Это в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Службы аэропорта, ответственные за розыск багажа, работают в усиленном режиме», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее на ситуацию агентству жаловались екатеринбуржцы, которые вернулись в воскресенье, но свои чемоданы получили лишь во вторник. «Сотрудницы из отдела по розыску багажа были, мягко говоря, в шоке от количества заявлений. В итоге один чемодан и бустер нам выдали сразу, два чемодана приехали вчера, и то нам пришлось самим ехать забирать, потому что курьер не звонил и не сообщал, когда он до нас доедет, а еще один чемодан доехал только сегодня», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Евгения.

По некоторым сведениям, ситуация возникла из-за сложностей в Шереметьево, где не хватает грузчиков. «Проблема в том, что грузчики массово увольняются. Аэропорт вывел грузчиков в отдельную компанию и значительно урезал зарплату», – сообщал вчера телеграм-канал «Гражданская авиация».

Официально в аэропорту Шереметьево объясняют ситуацию большим количеством прилетов и вылетов. «В настоящее время фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме. Службы аэропорта предпринимают необходимые меры для ускорения выдачи задержанного багажа прибывшим пассажирам. В ближайшее время прогнозируется стабилизация ситуации», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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