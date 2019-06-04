Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж

В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов. Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Евгения, в воскресенье она вместе с семьей возвращалась с испанского курорта со стыковкой в Шереметьево. Рейсы выполняла компания «Аэрофлот». По прилету в Кольцово Евгения и еще примерно полтора десятка пассажиров не получили свой багаж. «Сотрудницы из отдела по розыску багажа были, мягко говоря, в шоке от количества заявлений. В итоге один чемодан и бустер нам выдали сразу, два чемодана приехали вчера, и то нам пришлось самим ехать забирать, потому что курьер не звонил и не сообщал, когда он до нас доедет, а еще один чемодан доехал только сегодня», – сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе Кольцово подтвердили, что с багажом пассажиров, прибывающих из Шереметьево, есть трудности и что число заявок на розыск чемоданов действительно возросло.

По некоторым сведениям, ситуация возникла из-за сложностей в Шереметьево, где не хватает грузчиков. «Проблема в том, что грузчики массово увольняются. Аэропорт вывел грузчиков в отдельную компанию и значительно урезал зарплату», – пишет телеграм-канал «Гражданская авиация».

Официально в аэропорту Шереметьево, впрочем, объясняют ситуацию большим количеством прилетов и вылетов. «В настоящее время фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме. Службы аэропорта предпринимают необходимые меры для ускорения выдачи задержанного багажа прибывшим пассажирам. В ближайшее время прогнозируется стабилизация ситуации», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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