Багажный скандал в «Шереметьево»: уволено руководство обслуживающей компании

«Багажный скандал» в столичном аэропорту «Шереметьево» привел к увольнению топ-менеджеров ООО «Шереметьево Хэндлинг», которое отвечает за обработку груза. Штат сотрудников этой компании будет увеличен. Таковы предварительные результаты работы прокурорской комиссии, которая проверяет соблюдение требований закона при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, руководство аэропорта приняло меры для устранения нарушений. В частности, решено уволить руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг». В надхзорном ведомстве уточнили, что со своими трудовыми обязанностями не справился гендиректор компании, а также начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа и замгендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров.

Чтобы обеспечить нормальную обработку багажа, в аэропорту решили поэтапно перевести рейсы из терминала D. Уже сейчас штат сотрудников увеличен более чем на 200 человек, кроме того привлечено 300 сотрудников партнерских компаний. Еще 500 человек уже подобрано для трудоустройства.

При этом, как подчеркнули в прокуратуре, руководство ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» и ООО «Северный ветер» до сих пор не рассмотрели прокурорские представления.

По жалобам пассажиров уже возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, проверки обращений продолжаются.

Как сообщал «Новый День», скандал в «Шереметьево» грянул после того, как пассажиры стали массово жаловаться на задержку багажа. Проблемы обострились 20 июня, когда в аэропорту скопилось от полутора до 9 тысяч единиц багажа, который не был отправлен в пункты назначения вместе с его владельцами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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